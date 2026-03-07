三重県紀北町沖で、男性がうつ伏せの状態で浮いているのが見つかり、死亡が確認されました。男性は1人でボートに乗って釣りをしていた際に、転落した可能性があるということです。

【写真を見る】1人でプレジャーボートで釣りに出た62歳男性が死亡 三重県紀北町の沖合でうつぶせの状態で浮いているのが見つかる 何らかの理由で海に転落か

尾鷲海上保安部によりますと、きょう午前9時ごろ、「紀北町の島勝浦沖で男性と思われる1人がうつ伏せの状態で浮いている」と、現場付近で釣りをしていたプレジャーボートの船長が海上保安部に通報しました。

その後、海上保安部の船が紀北町の島勝灯台から、北東に約2.8キロの場所で、うつ伏せの状態で浮いていた男性と、エンジンが止まった状態の無人のプレジャーボートを見つけました。

男性は、名古屋市昭和区の62歳の会社役員で、その場で死亡が確認されました。男性は釣りをするため、きょう午前6時過ぎにプレジャーボートを借り、1人で紀北町の三浦漁港を出たということです。

事故当時、三重県南部には強風注意報が出ていて、海上保安部は、男性が何らかの理由でボートから海に転落し死亡した可能性があるとみて、調べています。