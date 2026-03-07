格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦となる「RIZIN.52」を行った。

メインは秋元強真（20＝JTT）が元ベラトール・バンタム級王者パッチー・ミックス（32＝米国）に2ラウンド（R）37秒、TKOで勝利した。

1Rは終盤に左ストレートでぐらつかせると、パンチの連打からサッカーボールキックでミックスを流血させる。2Rも左ストレートから連打でKO勝ち。元王者にほとんど何もさせずに勝利した。

試合後のインタビューで秋元は「メチャクチャうれしかった。あの歓声はたまらなかった」と笑顔。対戦相手には「寝技が強いとわかっていたので、寝技には警戒していた」と振り返った。今後は「リングではいったけど、僕が背負っていきたい。僕が壁になっていきたい」とRIZINのエースとして自覚する。次戦は「6、7月、ないですね。9月くらいでお願いします」と苦笑いしていた。

8日には20歳の誕生日。10代最後には「2日くらい寝ないで遊びたい。充実させてベルトを巻きたい」と年内でのベルト奪取を誓っていた。

対戦したミックスは初のKO負けに悔しかったのかインタビューをせずに勝手に会場をあとにした。

榊原信行CEOは「シェイドゥラエフが視覚に入った。ベルトは見えた」と年内にもタイトル戦を実現を示唆した。