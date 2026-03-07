女性ロックバンドSHOW−YAがプロデュースする4月29日開催の「NAONのBUNTAI 2026」に、“ラスボス”こと小林幸子（72）が初出演することが7日、分かった。

同イベントは、女性アーティスト限定のロックフェス「NAONのYAON」として開されてきた。だが昨年10月、会場の日比谷野外大音楽堂が再整備工事着工のため使用中止。そのため横浜BUNTAIに場所を移し、開催することになった。

20回を迎える記念すべきフェスに“ラスボス”の出演が決定。小林は「第20回、そしてBUNTAIでの初めての開催という節目の時にお声がけ頂き、とってもうれしいです!!」とし、「SHOW−YAのみんなとの初コラボ、ドキドキです！ 芸能生活62年のNAONのパワーで、みんなと一緒に楽しむぞ〜!!」と意気込んだ。

またこの日、Lima（BONE DAWN）、Shishido Kavka（BONE DAWN）、HAGANEの出演も発表された。

SHOW−YAボーカリスト寺田恵子（62）は「日比谷野音で続けていたNAONのYAONですが、今年は横浜BUNTAIで開催することになりました！ 野外とは違った屋内ならではの演出も考えているので当日を楽しみに待っててね！」とし、「今年も初参戦のアーティストがいるのでこちらもお楽しみに〜！ 天気の心配はいらないよ!!!」とコメントを発表している。