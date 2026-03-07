「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手が２打席連続アーチを放った。３点先制を許した直後の一回裏に反撃２ラン。同点に追いついた三回に２打席連続となる一撃。

今大会ではカープ名物、スタンドのファンが応援マーチに合わせて起立・着席を繰り返しながら応援する誠也スクワット応援が復活していることが話題に。

誠也が前回ＷＢＣは辞退となったため、広島時代以来５年ぶりとみられている。

ネットでは「鈴木誠也のカープ時代と変わらぬスクワット応援」「スクワットのし過ぎで筋肉痛」「やはり応援はスクワット！」「カープのスクワット応援がバズってる笑」「せいやーーーーーーー！（スクワット」「スクワット応援しに行きてえ」「これは全国民スクワット応援義務かな？ｗ」「家でスクワット応援したよ」「家のソファーでスクワットするワイｗ」「流石に鈴木誠也の打席はスクワットしながら見てるけどしんどい」「全員試合終了までスクワットじゃああああ」「自宅で１人スクワット応援」「スクワット応援やっぱ楽しそう」「広島ファンじゃないけどスクワット応援は楽しそうだから参加してみたい」とのコメントが集まっている。