¡¡Â·¤Ã¤ÆËÜÎÎÈ¯´ø¤À¡££×£Â£ÃÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥×¡¼¥ë£Ã¡¦ÆüËÜ¡½´Ú¹ñÀï¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï£´²ó¤Þ¤ÇÎ¾·³£µËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë´Ú¹ñÂÇÀþ¤¬ÆüËÜÀèÈ¯¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡Ê£³£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤«¤é½¸ÃæÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¸å¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÁ´¤Æ¥¢¡¼¥Á¡£½é²ó¡¢£³²ó¤ÈÆüËÜ¤Î£³ÈÖ¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡á¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î£²È¯¡¢£³²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬£²»î¹çÏ¢Â³¤Î£×£Â£Ã£²¹æ¥½¥í¡¢£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¤«¤é£´ÈÖ¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â¥½¥í¤ÇÂ³¤¤¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î£¹ÈÖ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢»ø£²ÈÖ¼ê¡¦°ËÆ£Âç³¤¡Ê£²£¸¡áÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤Ë£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾·³¹ç·×£µËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢Á´¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î£Í£Ì£ÂÀª¤¬Êü¤Ã¤¿¤â¤Î¡££×£Â£Ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õÃæÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£