¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡£ÇµÄÌ»»100²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç£Ö¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥Ä´¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Çµ¡Ö»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£·Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê£´£·¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£ÄÌ»»£±£°£°²óÌÜ¤Î£ÇµÍ¥½Ð¤ò£±£¶²óÌÜ¤Î£Çµ£Ö¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÊÆþ¤ÏÏÈ¤Ê¤ê£³ÂÐ£³¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó¤·¤¿´¶¤¸¤â¤¤¤¤»þ¤Î´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½®Â¤ÏËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£´¥«¥É¤«¤é¹¶¤á¤¿µÈÅÄ³ÈÏº¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ£±£ÍÀè¥Þ¥¤¡£¡Ö¡ÊµÈÅÄ¡Ë³ÈÏº¤¬¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤À¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡££µÈÖ¡Ê»³¸ý¹ä¡Ë¤è¤ê¤ÏÁ°¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄù¤á¤¿¡×¤È£²£Í¤âÀè¼è¤Ã¤Æ¥±¥ê¤òÃå¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£Çµ¤Ï£³Í¥½Ð¡£º£Àá¤ÏÍ½Áª£³°ÌÄÌ²á¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¹¥Ä´¡£º£Ç¯¤Ï¤È¤³¤Ê¤á¤Ç£Ó£Ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡£±£±·î¤ÏÃÏ¸µ¤È¤³¤Ê¤á¤Ç£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²Áö¸å¤Ë¤Ï³÷·´£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Ê¤¤ÃÏ¸µ£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤ØÀä¹¥¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÎ×¤à¡£