◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

花巻東（岩手）野球部の佐々木洋監督の娘で、ソフトバンクにドラフト１位で指名された麟太郎内野手（米スタンフォード大）の妹・秋羽（しゅう）が７日、自身のインスタグラムを更新。同日のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の第２戦・韓国戦で、同校ＯＢの菊池雄星（エンゼルス）が先発登板、大谷翔平（ドジャース）が「１番・ＤＨ」で出場したことに感慨深げに触れた。

秋羽は「私の父が１３年前に語った夢」とつづり、スポーツ報知が７日に配信した記事を紹介。大谷が菊池にあこがれて花巻東に進み、ともにメジャーリーガーとなった足跡、さらに父の洋氏が２０１３年に取材で語っていたことを紹介した。

その内容は「願わくば、ＷＢＣで同じ日本代表のユニホームを着て、一緒に戦えるようになってほしい。そうすれば岩手の子供たちに『オレもいつかは』と、練習をする上での目標になると思いますので」というもの。くしくもこの日、洋氏が話していた“夢”が現実となり、菊池は侍ジャパンの先発で東京ドームのマウンドに登場。大谷は３回に２戦連発となる同点ソロを放つなど、２連覇に挑むチームをけん引している。