◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

５回まで両軍合わせて１２安打１０得点、５本塁打の乱打戦となり、ＳＮＳでファンが盛り上がりを見せている

初回、先攻の韓国に３点を奪われると、侍ジャパンは裏の攻撃で鈴木誠也が右翼スタンドへ２ランを放って反撃した。

２―３の３回には１死から大谷が豪快な同点ソロを放つと、２死では鈴木が左中間へ２打席連続となる勝ち越しソロを運んだ。さらに、続く吉田も右翼へソロ弾を放ってリードを広げた。

しかし、１点リードの４回１死一塁ではドジャースで大谷と同僚のキム・ヘソンに右中間へ２ランを叩き込まれ、再び同点に。白熱の展開となった。

ここまで両軍合わせて５本塁打。メジャーリーガーたちの快音が止まらず、Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド１位にホームラン、２位にメジャーリーガーが浮上。ＳＮＳでは「逆転も束の間やん 乱打戦じゃ〜勝越せサムライ」「日韓戦って、投手戦のロースコアゲームってイメージだから、ここまでの乱打戦は珍しく感じる」「なんだこの乱打の日韓戦」「メジャーリーガーの乱打戦やん」「すごい、こんな双方からホームランが飛び交う乱打戦の国際試合なんて過去にあっただろうか」「お互いメジャーリーガーはさすがっていう試合」「メジャーリーガー祭り」「どのチームもだけどメジャーリーガーって別格やね」と驚きの声が挙がった。