◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 千葉２―１柏（７日・フクアリ）

１７年ぶりにＪ１昇格の千葉がホームでの“千葉ダービー”で柏に２―１で競り勝ち、初白星を挙げた。Ｊ１公式戦では、２００９年１１月２２日のＦＣ東京戦以来、最長ブランクとなる５９４９日ぶりの勝利となった。

フクアリが歓喜に沸いた。０９年の降格以降、１６年間に及んだＪ２生活を昨季で卒業して、待望のＪ１復帰後初白星。宿敵・柏との千葉ダービーを制し、最長ブランクとなる５９４９日ぶりのＪ１公式戦勝利に小林慶行監督（４８）は「粘り強く戦って、やるべきことをやって勝てて、本当にうれしい」と感慨に浸った。

柏に１―２で敗れた、プレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」の雪辱を果たした。開始から主導権を握られたが、前半は無失点でしのいだ。すると後半３分、ＭＦ津久井のミドルで先制、同１６分にはＣＫの流れからＦＷ石川が加点した。Ｊ３でのプレーも経験ある２人にとっては、初のＪ１の舞台。津久井は「これまでの道に無駄なことは一つもなかった。正解も不正解も全部自分につながっている」と胸を張った。

これまでの積み上げを信じてつかんだ１勝だ。開幕前、小林監督は今季のスローガンに「信念」を掲げた。就任した２３年から、Ｊ２時代の３年間で「一体感」「覚悟」「進化」をテーマにチームを成長させてＪ１昇格を果たした。満を持して挑んだ「ちばぎんカップ」では、昨季Ｊ１で２位だった柏に攻守で圧倒され「完敗」と語るほどだった。それでもすぐに前を向いた。Ｊ２時代から築いてきた攻守に積極的な戦い方は否定せず、選手、スタッフがトレーニングに励んだ。「慶行さんのサッカーが自分たちに染みついている」とＤＦ日高。愚直に歩んできた先に、うれしい白星が待っていた。

一戦必勝で百年構想リーグを戦う千葉。「今日の勝利は自分たちに自信を与えてくれた」と指揮官。長いＪ２生活を経て積み重ねてきたものが花開き、千葉のＪ１での第２章が力強く幕を開けた。（綾部 健真）