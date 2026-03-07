え、意外！フォロワー3万人の人気ユーザー愛用味噌はコレ、炒め物が激変する「神味噌」7選＜前編＞

料理が好きで、レシピを多数考案しているクックパッドアンバサダーさんに、普段から使っているお気に入りの調味料と、それを使ったおすすめレシピを教えてもらいました。今回のテーマは、地域ごとに個性が光り、日本の食卓に欠かせない定番調味料「味噌」です。

使ったら手放せない味噌＆レシピ

1.忙しい日の味噌汁に「料亭の味（だし入り）」

スーパーで購入



クックパッドで3万人以上のフォロワーを抱える人気ユーザー♪♪maron♪♪さんのおすすめは、マルコメの「料亭の味（だし入り）」。

「出汁入りなので、忙しい日はこのお味噌と市販の味噌汁用の乾燥具を入れれば安価な即席味噌汁ができるので重宝しています」



おすすめレシピ



「このレシピは味噌の指定はしていませんが、この味噌を使う場合は和風顆粒だしなしで作っていただけます」

2.ドレッシングや焼きおにぎり…和洋問わず大活躍の「ゆずみそ」

ベルク／ヤオコーで購入

新米幸せママ♡さんがおすすめするのは、新庄みその「ゆずみそ」。

「ゆずの風味がよく、そのままでも焼いてもおいしい甘めの広島県産味噌。半液体状なので、塗ったり混ぜたりと使い勝手が良いです」



おすすめレシピ



「ゆずみその甘みとマヨネーズの酸味のバランスが絶妙な、あまじょっぱい和風トースト。ゆずの風味でしらすの生臭さが軽減します」

3.島根県民が溺愛する「錦味噌」

スーパーマーケットひまり／楽天で購入

よっちさんのおすすめは、小西本店の「錦味噌 米糀入みそ」。

「山陰産の大豆と米、塩のシンプルな素材で作られた島根県産の味噌です。地元ではおなじみのCMでも知られ、県民に浸透している一品です」



おすすめレシピ



「毎日の味噌汁をはじめ、料理は全てこの味噌で！逆にこれしか使いません！販売メーカーも松江名産のしじみと相性抜群と謳っています」

4.溶く手間軽減で万能！「液みそ 料亭の味」

マルエツ／イオンで購入

makopapaさんが愛用しているのは、マルコメの「液みそ 料亭の味」。

「液体タイプの味噌なので溶きやすく、合わせ調味料を作るときや、炒め物などに最適です」



おすすめレシピ



「味噌とポン酢を合わせた調味料で、トマトとよく合います」

どの味噌を試してみる？

味噌は、米や麦、豆などの麹の種類、甘辛の味わい、赤や白などの色味と、さまざまな要素ゆえに種類豊富。生産地を旅する気分で選ぶのも楽しいですね。

大手メーカーの商品は、液体タイプやパウチ入りなど種類が増え、より手軽になり、使い道が広がっています。

毎日使うものだからこそ、気負わずにいろいろ試して、自分にぴったりの一品を見つけてみてくださいね。

