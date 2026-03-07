■これまでのあらすじ

義母の住むアパートが取り壊しになるため、新居に引越しするまでの期間限定で同居することになった妻。最初はサバサバした義母といい距離感で付き合えると思ったのだが、なぜか急に「カホ」と名前を呼び捨てにされるようになった。この前までは「カホちゃん」だったのに…？

義母の呼び捨てが気になるなか、今度は義母が勝手に私の化粧品を使っていました。限定品のちょっと高級な化粧水をバシャバシャと使い始めて…。

それをやんわり指摘すると「家族じゃないの！」と笑い飛ばす義母。さらには「ケチねぇ」とまるで私が意地悪言ってるみたいな不満顔をされてしまいました。夫に相談しても「本当の家族みたいになりたいんだと思うよ」って、そればかり。この間まで他人だった人と、そんなに急に距離は詰められないよ…。それでも、期間限定の同居なんだから…と自分に言い聞かせていたある日、我が家に義母の友人たちが事前連絡なしでやって来ました。しかも、義母は「カホ！ お茶淹れて！」とふんぞりかえって!?

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:1日1鶏(月川はるの)