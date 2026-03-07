ÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Î¥Ò¥ç¥¦¡¡¡Ö²ÖÏº¡×¤¬»à¤Ì¡¡18ºÐ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ï6Æü¡¢Æ±±à¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥ç¥¦¡Ö²ÖÏº¡×¤¬»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£18ºÐ¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤Î°²½¤ò¼õ¤±¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò·Ð¤Æ°Â³Ú»à¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
Æ±±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÏº¤Ï2023Ç¯¤ËÙ¨Ê¿¾åÈé¤Ë¼ðáç¤¬¤Ç¤¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢±¦Á°Â¤Î¿Æ»Ø¤òÀÚ½ü¤·¤¿¡£»ô°é¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â´ÎÂ¡¤ä´ØÀá¤ò¼é¤ë¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¤«¤é¤ÏÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¡ºº¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹üÛù¡Ê¤³¤Ã¤¤ç¤¯¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Â¾¡¢Âà¹ÔÀ´ØÀá±ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Á°Â¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
±à¤Ç¤Ï±ÂÂæ¤Î¹â¤µ¤òÄã¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Áð¤äÌôºÞ¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ²ÖÏº¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î²¼½Ü¡¢Êâ¹Ô¤Ë°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¡¢´ØÀáÉÕ¶á¤Î¼Ü¹ü¤Î¹üÀÞ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿Õµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤äÉÏ·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÆ¼ê½Ñ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä¹ü¼Á¤Î¾õÂÖ¡¢½Ñ¸å¤Î²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤Ë¤è¤ëËã¿ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Â³Ú»à½èÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÖÏº¤Ï¡¢»ô°é°÷¤ä½Ã°å¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÏº¤Ï2023Ç¯¤ËÙ¨Ê¿¾åÈé¤Ë¼ðáç¤¬¤Ç¤¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢±¦Á°Â¤Î¿Æ»Ø¤òÀÚ½ü¤·¤¿¡£»ô°é¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â´ÎÂ¡¤ä´ØÀá¤ò¼é¤ë¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¤«¤é¤ÏÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¡ºº¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹üÛù¡Ê¤³¤Ã¤¤ç¤¯¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Â¾¡¢Âà¹ÔÀ´ØÀá±ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Á°Â¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
ºÆ¼ê½Ñ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä¹ü¼Á¤Î¾õÂÖ¡¢½Ñ¸å¤Î²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤Ë¤è¤ëËã¿ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Â³Ú»à½èÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÖÏº¤Ï¡¢»ô°é°÷¤ä½Ã°å¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë