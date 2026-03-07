前半だけで５発！ なでしこジャパンがインド圧倒！ 山本柚月のゴラッソなどで大量リード【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦した。
４日に行なわれた初戦の台湾戦は２−０で快勝。連勝を目ざす日本女子代表は、この試合に勝利すればグループCで２位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。
立ち上がりからボールを握ると、幸先よく先制。４分、右サイドで受けた山本柚月が仕掛け、カットインから相手をまた抜きでかわす。ペナルティエリア手前右に進入して左足で狙いすましたシュートを放つと、ボールは完璧なコースに飛び、ゴール左上隅に突き刺さった。
ゴラッソで先手を取ると、勢いは止まらず。14分には山本の右サイドからのマイナスの折り返しに反応したキャプテンの長谷川唯が、右足でゴール左に流し込んで追加点を奪う。
さらに、20分に３点目。左サイドを田中美南とのワンツーで抜け出した守屋都弥が折り返す。これをボックス内で収めた長谷川の落としを、宮澤ひなたが右足でゴール右上に決めた。
35分には、林穂之香の縦パスから抜け出した宮澤が冷静にネットを揺らして加点。45＋５分には清家貴子がPKを決めて、前半だけで５−０と大きくリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾の山本柚月、長谷川唯の追加点もお膳立て！
４日に行なわれた初戦の台湾戦は２−０で快勝。連勝を目ざす日本女子代表は、この試合に勝利すればグループCで２位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。
立ち上がりからボールを握ると、幸先よく先制。４分、右サイドで受けた山本柚月が仕掛け、カットインから相手をまた抜きでかわす。ペナルティエリア手前右に進入して左足で狙いすましたシュートを放つと、ボールは完璧なコースに飛び、ゴール左上隅に突き刺さった。
ゴラッソで先手を取ると、勢いは止まらず。14分には山本の右サイドからのマイナスの折り返しに反応したキャプテンの長谷川唯が、右足でゴール左に流し込んで追加点を奪う。
35分には、林穂之香の縦パスから抜け出した宮澤が冷静にネットを揺らして加点。45＋５分には清家貴子がPKを決めて、前半だけで５−０と大きくリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾の山本柚月、長谷川唯の追加点もお膳立て！