■「1230駅全踏破！日本全国 道の駅伝！」

今、道の駅は日本全国に1230駅(※)！そこにはその土地のアツいモノやアツい人が

集まっているに違いない！そこで！所さん考案の『道の駅スゴロク』を駅伝で繋いで、

全国1230駅を全踏破するという壮大な企画が始動！

(※国土交通省 令和7年6月13日発表時点)

今回第6走者・石原良純が降り立ったのは青森県五所川原市にある『道の駅 十三湖高原』。

十三湖といえば岩木川が流入する汽水湖で『黒いダイヤ』の異名を持つ『十三湖産ヤマトしじみ』が名物！

ということで、道の駅の人気商品は、しじみ関連のアイテムが独占状態！

入口に入るとすぐに目に止まる量り売りの「活しじみ」は言うに及ばず、フードコートの大定番メニュー「しじみラーメン」、お取り寄せに最適な通販商品「しじみラーメン」のセット、砂抜きをして下処理済みの「冷凍しじみ」など、売上1位を当てるのは至難の業！

果たして、石原良純が予想した1番の人気商品は何だったのか！？

そしてタスキを託された第7走者は…

令和を代表するアイドルグループ『超ときめき♡宣伝部』のセンターを務める坂井仁香と、

2024年の「THE SECOND」で王者に輝いたガクテンソクのツッコミ担当・奥田修二！

2人が降り立ったのは、北海道の南端『みそぎの郷 きこない』。もちろん店内は

魅力的な北海道グルメのオンパレード！あずきの名産地・北海道らしい『北の豆あんぱん』、

津軽海峡の海水から作られた希少な「みそぎの塩」を使った「みそぎの塩ソフトクリーム」、

地元のお母さんが毎日手作りして納品する出来立て郷土菓子「べこもち」、

さらには、北海道土産の大定番「白い恋人」や「ジンギスカン」の冷凍パック、

「かに風味味噌汁」など魅惑の北海道グルメが2人を苦しめる！

さらに！道の駅の売上 No.1 商品を当てるクイズ３問にスタジオゲストが挑戦！

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】指原莉乃、重岡大毅（WEST.）、マヂカルラブリー

【ロケゲスト】石原良純、坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）、奥田修二（ガクテンソク）

（※順不同）

