弥彦神社から車で5分のところにある『59FU(ゴーキューエフユー)』。

弥彦山の麓にある日本家屋をリノベーションしたカフェです。窓に面した席からは2000坪の広大な庭が一望でき、弥彦の四季の風景が楽しめます。



1番人気メニューは「チョコバナナワッフル(1,250円/税込み)」。

ワッフルに生クリームとバニラアイスが乗り、そこにキャラメリゼして香ばしい香りになったバナナが添えられています。最後にチョコソースをかけて、いただきます。



アイスとチョコの甘みにキャラメリゼされた香ばしさにバナナの甘みも加わり、そしてワッフルのやわらかさと全体のバランスが絶妙です。





また、春限定新メニュー「桜と苺のワッフル(1,750円/税込み)」が登場！

ゆずのジュレや桜と白あんのクリーム、そして越後姫をふんだんに使った春らしいワッフルです。見た目もかわいらしく写真を撮りたくなるビジュアルです。



一口食べると、越後姫のフレッシュな甘みに、口の中にサクラが咲いたと思えるほど･･･白あんとサクラの“和”の香りが広がります。





ほかにも季節限定の「桜ミルクティー」や「生ハムとクリームチーズ・越後姫のピタサンド」「苺ミルクのロールケーキ」などが加わっています。



店内には、世界に4台しかない貴重な椅子をはじめ、景色と現代アートを一緒に楽しめる空間となっています。癒しの空間で極上の春スイーツいかがですか。





●59FU(ゴーキューエフユー)

新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦3510

営業時間｜10:00～18:00