◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

女優の戸田恵梨香（37）が7日に東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組日本−韓国戦の「Netflix」（ネットフリックス）中継に登場。視聴者からは驚きの声が上がった。

3回裏終了後、フィールドリポーターを務める糸井嘉男氏とともに一塁側のエキサイトシートに登場した戸田。3回に大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）の本塁打が飛び出し、糸井氏とともに「やったー！」と絶叫し、ハイタッチを交わした。なお、侍ジャパンのユニホーム姿も披露した。

糸井氏は観戦する戸田について、「大谷選手が（打席に）入ったら“翔平！”、吉田選手が入ったら“よっしー”とかね、戸田さんが凄い叫んでるの見てビックリしました」とコメント。戸田は「今日は声ガラガラにして帰りたいと思います」と笑顔で語った。中継の中では、戸田が出演するドラマ「地獄に堕ちるわよ」の告知動画が放映されていた。

視聴者から大きな反響があり、ネット上では「戸田恵梨香」がトレンド入り。「戸田恵梨香かわいい」「美しい」「安定のかわいさ」「美人すぎる」「戸田恵梨香出てきてびっくりした笑笑」「糸井さん羨ましい」「糸井さんの肩幅、戸田恵梨香の身長の3倍ぐらいあった」などの声が上がっていた。