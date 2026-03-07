¡ÖÊ¡Åç¤Èå«°Ý»ý¡×Ç¯¡¹Áý²Ã¡¡¸¶È¯ÈòÆñ¼Ô¤ÎÆÃÄê½»½ê°ÜÅ¾À©ÅÙ
¡¡2011Ç¯¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÈ¼¤¦»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯¤Î¼þÊÕ13»ÔÄ®Â¼¤Ç¡¢ÈòÆñÀè¤Ê¤É¤Ë½»Ì±É¼¤ò°Ü¤·¤¿¸å¤â¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÄê½»½ê°ÜÅ¾¼Ô¡×ÅÐÏ¿¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¡¢ºòÇ¯4·î»þÅÀ¤Ç1Ëü2656¿Í¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¡Åç¸©¤Ø¤Î¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ¤â¸ÅÎ¤¤È¤Îå«¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿Í¸ý¸º¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤Ï¹Êó»ï¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤òÁ÷¤ê¡Ö¾ÍèÅª¤Êµ¢´Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç13»ÔÄ®Â¼¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤Î¿Í¸ý¤ò¤ß¤ë¤È¡¢25Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇÌó45Ëü8Àé¿Í¤Ç¡¢11Ç¯3·îËö»þÅÀ¤«¤éÌó9Ëü6Àé¿Í¸º¾¯¡£º£¤â°ìÉô¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤¬Â³¤¯¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Îµï½»¿Í¸ý¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÆÃÄê½»½ê°ÜÅ¾¼Ô¡×¤Ï¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¤·¤¿13»ÔÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸¶È¯ÈòÆñ¼ÔÆÃÎãË¡¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¹Êó»ï¤ä¹ÔÀ¯¾ðÊó¤Ê¤É¤òÁ÷¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Î½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®»ö¶È¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£