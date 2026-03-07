FLOW GLOWがいよいよフェスデビュー！「hololive 7th fes. Ridin′ on Dreams」STAGE3速報フォトレポート【ホロライブ】
カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」のSTAGE3を3月7日に幕張メッセにて開催した。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。
本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加。2026年は3日間に渡り全4STAGEが開催される。
STAGE3ではAZKiさん、夏色まつりさん、白銀ノエルさん、姫森ルーナさん、風真いろはさん、アユンダ・リスさん、パヴォリア・レイネさん、IRySさん、ハコス・ベールズさん、シオリ・ノヴェラさん、響咲リオナさん、虎金妃笑虎さん、水宮枢さん、輪堂千速さん、綺々羅々ヴィヴィさんの15名に加え、大空スバルさんがゲスト出演。今回がフェス初出演となるFLOW GLOWは、グループ曲となる「MAKE IT, BREAK IT」を皮切りにそれぞれ圧巻のパフォーマンスを魅せた。また、IDの歌姫ことリスさんも本日出演し、曲名の通りソロでハーモニーを奏でる「MIR//or」を歌い上げた。
本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE2のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。
「Color Rise Harmony（STAGE3全員）」
「Our Bright Parade（STAGE3全員）」
「Sparkling!!（夏色まつり）」
「Figure It Out（パヴォリア・レイネ）」
白銀ノエルメドレー「ぎゅーどんかーにばる！」→「トレビアンナイト」（白銀ノエル）」
「MAKE IT, BREAK IT（響咲リオナ、虎金妃笑虎、水宮枢、輪堂千速、綺々羅々ヴィヴィ）」
「IRySメドレー「Carbonated Love」⇒「Escalate」（IRyS）」
「怪獣の花唄（輪堂千速）」
「Redo（響咲リオナ）」
「モニタリング（パヴォリア・レイネ、シオリ・ノヴェラ）」
「snooze（水宮枢）」
「Monsters and Men（シオリ・ノヴェラ）」
「ラビットホール（アユンダ・リス、IRyS）」
「マツケンサンバII（白銀ノエル、姫森ルーナ/ゲスト：大空スバル）」
「浮気したらあかんで（綺々羅々ヴィヴィ）」
「んなっしょいぱっしょん（姫森ルーナ）」
「MIR//or（アユンダ・リス）」
「生きるよすが（虎金妃笑虎）」
風真いろはメドレー「君にしか読めない手紙」→「ホントノワタシ」（風真いろは）」
「革命デュアリズム（夏色まつり、ハコス・ベールズ）」
AZKiメドレー「未来カンパネラ」→「オキドキ」（AZKi）」
「アイドル（ハコス・ベールズ）」
「あずいろ BESTIE DAYS（AZKi、風真いろは）」
「Ridin' on Dreams（STAGE3全員）」
