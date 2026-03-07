【hololive 7th fes. Ridin' on Dreams】 会場：幕張メッセ STAGE1 (DAY1) ：3月6日18時30分 開演 STAGE2 (DAY2) ：3月7日13時 開演 STAGE3 (DAY2) ：3月7日18時30分 開演 STAGE4 (DAY3) ：3月8日13時 開演 価格： 6,800円（各公演） 25,000円（4公演通し券）

カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」のSTAGE3を3月7日に幕張メッセにて開催した。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。

本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加。2026年は3日間に渡り全4STAGEが開催される。

STAGE3ではAZKiさん、夏色まつりさん、白銀ノエルさん、姫森ルーナさん、風真いろはさん、アユンダ・リスさん、パヴォリア・レイネさん、IRySさん、ハコス・ベールズさん、シオリ・ノヴェラさん、響咲リオナさん、虎金妃笑虎さん、水宮枢さん、輪堂千速さん、綺々羅々ヴィヴィさんの15名に加え、大空スバルさんがゲスト出演。今回がフェス初出演となるFLOW GLOWは、グループ曲となる「MAKE IT, BREAK IT」を皮切りにそれぞれ圧巻のパフォーマンスを魅せた。また、IDの歌姫ことリスさんも本日出演し、曲名の通りソロでハーモニーを奏でる「MIR//or」を歌い上げた。

本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE2のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。

「Color Rise Harmony（STAGE3全員）」

「Our Bright Parade（STAGE3全員）」

「Sparkling!!（夏色まつり）」

「Figure It Out（パヴォリア・レイネ）」

白銀ノエルメドレー「ぎゅーどんかーにばる！」→「トレビアンナイト」（白銀ノエル）」

「MAKE IT, BREAK IT（響咲リオナ、虎金妃笑虎、水宮枢、輪堂千速、綺々羅々ヴィヴィ）」

「IRySメドレー「Carbonated Love」⇒「Escalate」（IRyS）」

「怪獣の花唄（輪堂千速）」

「Redo（響咲リオナ）」

「モニタリング（パヴォリア・レイネ、シオリ・ノヴェラ）」

「snooze（水宮枢）」

「Monsters and Men（シオリ・ノヴェラ）」

「ラビットホール（アユンダ・リス、IRyS）」

「マツケンサンバII（白銀ノエル、姫森ルーナ/ゲスト：大空スバル）」

「浮気したらあかんで（綺々羅々ヴィヴィ）」

「んなっしょいぱっしょん（姫森ルーナ）」

「MIR//or（アユンダ・リス）」

「生きるよすが（虎金妃笑虎）」

風真いろはメドレー「君にしか読めない手紙」→「ホントノワタシ」（風真いろは）」

「革命デュアリズム（夏色まつり、ハコス・ベールズ）」

AZKiメドレー「未来カンパネラ」→「オキドキ」（AZKi）」

「アイドル（ハコス・ベールズ）」

「あずいろ BESTIE DAYS（AZKi、風真いろは）」

「Ridin' on Dreams（STAGE3全員）」

