第2打席で飛距離124メートルの特大アーチ

■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の第3打席は中前打で出塁。技ありの一打に東京ドームは大歓声に包まれた。

同点で迎えた5回1死で迎えた第3打席、大谷は追い込まれながらも6球目の146キロ直球を巧みなバットコントロールで中前に運んだ。初回の第1打席は四球で出塁。第2打席では相手右腕の4球目の変化球を捉え右翼席に本塁打。打球速度178.3キロ、飛距離124.4メートルの特大アーチは、WBCでは自身初となる2試合連発となった。

WBC初戦となった6日のチャイニーズ・タイペイ戦では、初回の第1打席で初球を捉えて右翼線に二塁打。2回には先制の満塁弾を放つなど4打数3安打5打点の活躍で勝利に貢献した。先制の満塁弾は、2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりの一発だった。

チャイニーズ・タイペイに勝利した侍ジャパンは、この日の韓国戦に勝てば1次ラウンド突破に大きく近づく。韓国戦以降は、8日にオーストラリア、10日にチェコとの対戦が控えている。（Full-Count編集部）