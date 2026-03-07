「1番・指名打者」で先発出場…3回に同点弾

■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で2試合連発となる同点弾を放った。

千両役者の活躍だった。1点ビハインドで迎えた3回。1死走者なし、カウント1-1からコ・ヨンピョが投じた3球目のカーブを振り抜いた。大谷は打った瞬間に確信。NPB＋によると、飛距離124.4メートル、打球速度178.3メートル、高さ46メートル、角度41度のムーンショットだった。

強化試合では計5打数無安打だったが、WBCでは6日のチャイニーズ・タイペイ戦で2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりなる一発をグランドスラムで飾った。2戦連発の一撃をお見舞いした。

大谷のホームランが生まれたのは午後8時8分頃。WBC公式X（旧ツイッター）はその10分後に、「飛んでいく様を見よ」と綴って1枚の写真を公開した。大谷がバットで捉えて確信の表情を浮かべ、一方で韓国人右腕は絶叫して被弾を確信する明暗が確認できるものだった。（Full-Count編集部）