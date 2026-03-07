「ストレスを抱えた猫」に起こる5つの異変

1.食欲の変化

急にご飯を残すようになったり、逆に一度にたくさん食べ過ぎたりするのは、ストレスで自律神経が乱れているサインかもしれません。

特に、大好きなおやつにも興味を示さない場合は要注意です。数日続くようなら、無理に食べさせようとせず、まずは静かな場所で落ち着ける環境を作ってあげることが大切です。

2.トイレの失敗

今までトイレでできていたのに、急に布団やソファで粗相をするのは、「今の環境に不満がある」というメッセージです。決して嫌がらせでやっているわけではありません。

トイレが汚れていたり、置き場所が騒がしかったりすることへの不安が、排泄という無防備になる瞬間の行動に表れてしまうのです。

3.過度なグルーミング

猫にとって体を舐めるのはリラックスするための行動ですが、同じ場所をハゲてしまうほど執拗に舐め続けるのは異常です。

これは不安を紛らわそうとする自傷行為に近い状態です。特に、お腹や足の毛が薄くなっているのを見つけたら、皮膚の病気だけでなく、心の病気を疑ってあげてください。

4.隠れて出てこない

来客などの一時的なことではなく、1日中家具の隙間や押し入れから出てこないのは、周囲を警戒して「怖い」と感じている証拠です。

無理に引きずり出すと余計にパニックになるため、自分から出てくるのを待つ忍耐が必要です。猫にとって、安心できる居場所が不足している可能性があります。

5.鳴き方の変化

夜中に聞いたこともないような低い声で鳴き続けたり、優しかった子が急に「シャーッ」と威嚇してきたりするのは、精神的に追い詰められているサインである可能性があります。

イライラして自分をコントロールできない状態かもしれません。激しく鳴くときは、何かが嫌だという訴えなので、原因を一緒に探ってあげましょう。

なぜストレスを感じるの？

猫は「環境の変化」にとても敏感な動物です。引っ越しや新しい家族が増えるといった大きな出来事はもちろん、模様替えで家具の位置が変わっただけでも不安を感じます。

また、工事の音や芳香剤の匂いなど、人間には気にならない程度の刺激も、五感が鋭い猫には大きな苦痛になることがあります。

飼い主にとっては日常の些細なことでも、猫にとっては「いつもの安心が壊された」と感じてしまうのが、ストレスの大きな原因なのです。

今日からできる！飼い主に試してほしい対処法

愛猫のストレスサインに気づいたら、まずは「安心できる環境」を整え直してあげることが最優先です。

「隠れ家」を作ってあげる

猫は狭くて暗い場所、あるいは全体を見渡せる高い場所を好みます。部屋の隅に段ボールを置いたり、キャットタワーを設置したりして、誰にも邪魔されずに一人になれる「避難場所」を作ってあげましょう。

そこに入っているときは、飼い主であっても絶対に触らず、放っておいてあげることが猫にとって一番の安心になります。

トイレを清潔に保つ

猫は非常に綺麗好きなため、トイレが少しでも汚れていると大きなストレスを感じます。排泄物はすぐに片付け、定期的に砂を全部入れ替えて容器を洗うようにしましょう。

また、トイレの数は「猫の頭数＋1個」が理想です。場所も、洗濯機の横のような大きな音がする場所を避け、静かな角に設置してあげてください。

適度な距離感を保つ

可愛いからといって、嫌がる猫をしつこく抱っこしたり、寝ているのを起こしたりしていませんか？

猫は自分のペースを大切にする動物です。無理にスキンシップを取ろうとせず、猫が甘えてきたときだけ応える「待ち」の姿勢が大切です。

飼い主がリラックスして過ごしていると、猫も自然と心を開いてくれるようになります。

遊びで発散させる

家の中で暮らす猫は、運動不足や退屈からストレスを溜めることがあります。

1日5分から10分で構わないので、釣り竿タイプのおもちゃなどを使って、狩りをするような動きを取り入れた遊びをしてあげましょう。

集中して体を動かすことで気分転換になり、夜もしっかり眠れるようになるなど、心の安定に繋がります。

まとめ

猫のストレスサインは、日頃から様子をよく観察していれば必ず気づくことができます。まずは生活環境を見直し、猫のペースに合わせた暮らしを心がけてください。

ただし、食欲不振や下痢、脱毛などが続く場合は、ストレスだけではなく重大な病気が隠れている可能性もあります。

少しでも「おかしいな」と感じ、対処法を試しても改善しないときは、迷わず早めに動物病院を受診しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)