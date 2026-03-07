フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。この日のゲスト音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）の娘から言われた言葉を明かし「潔白です」と語った。

田中は小宮山と家族ぐるみで仲が良く、最近も「年明けて方ちょくちょくお蕎麦食べたりとか、インテリア見にに付き合ってくださったりとか」と説明。また「仲良くやらせていただいています。雄飛さんのお子さんともちょくちょく…」と高校2年生の長女とも会うと明かした。

また「かわいいよね。あんな大きなお子さんがいるんだってビックリしちゃう。初めて会ったとき、奥さまが連れてこられて。小っちゃかったよね、あの時」と振り返りながら「上の女の子が“最初は嫌いでした。みな実さんのこと”って。パパを取られちゃうと思ったみたいなことを言っていて」と言い「確かに、私は何の意識もしていなかったけど、既婚男性じゃない。私からしたら、逆に言うと既婚男性だから、雄飛さんって妖精みたいだから。性別を超越しているから、全然意識したことがなかったけど。そうか、と思って。気を付けなきゃいけないなと思ったわけですよ」と語った。

小宮山も「言ってた言ってた」と言い「でもあれは面白いと思った。仲が近くなったからこそ“実は私、最初嫌いでした”って。あれは面白いなって」と笑った。

さらに田中は、小宮山はしばしば田中と一緒の時の写真をインスタグラムに投稿するとし、「だから申し訳なく思っちゃってさ。でも、本当に何もないわけ。たまにインスタのコメントでもどういう関係ですか？って書かれたりもしてるけど、おいしいお蕎麦を教えてくれるおじさん」と言い「必ず、私たち会うの昼間なんですよ。1時間くらい。だから、やましさゼロっていうことを強調したくて。だからこそインスタに載せてもらえると逆に助かる。何の誤解もされない。潔白です」と宣言。小宮山も「お蕎麦食べたり、なんとなく買い物に付き合ったり」とうなずいた。

田中はかつて、小宮山と「私の昔お付き合いしていた人のパジャマを一緒に見に行った」とも明かすと、「パジャマ見にいって。“じゃあ、雄飛さんにも何か買ってあげるよって”。“いい！”っていうのに、パンツ1枚」と、ボクサータイプのパンツを買ってもらったこともあると語っていた。