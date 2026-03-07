チョコプラ長田庄平、1700キロの愛車にハプニング 「ロープで物を引っ張れる限界」実験中に…
チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が出演する8日放送のTBS系『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（後2：30）では、「身近な物に関する限界はどこなのか？」を実際に体を張って大検証するクイズに挑戦する。
【番組カット】「セーターの静電気で点灯する蛍光灯の限界」を実験する原嘉孝
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティー”。チョコレートプラネットに加え、原と篠塚がMCに初挑戦。現在、日曜のひる帯で不定期放送されている。
出題者に科学系YouTuber・サイエンスアーティストの市岡元気を迎え、チョコプラ＆當真あみチームとtimeleszチームに分かれて予想する。「セーターの静電気で点灯する蛍光灯の限界」では、実際に原がセーターを重ね着し、脱いだ時に体内に溜まった静電気で何本の蛍光灯を点灯できるかをスタジオで大実験。
「ロープで物を引っ張れる限界」では、重さ300キロほどのグランドピアノや、車好き・長田の重さが1700キロもある愛車をみんなで協力し引っ張り、それぞれの限界を試す。検証中に長田の愛車にハプニングが起こる。他にも「ストローで吸える高さの限界」「本の摩擦力でぶら下がれる限界」など一同大興奮のワクワク検証が飛び出す。
そして一同大検証“物の限界”クイズに勝つのはチョコプラ＆當真チームか、timeleszチームか。負けたチームには、罰ゲームが待ち受ける。
