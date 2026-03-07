侍打線が一発攻勢　大谷翔平の「はい、同点〜」→鈴木誠也が勝ち越し弾　吉田正尚も続いた2者連続弾【WBC】

侍ジャパンは一発攻勢で逆転に成功した(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、2−3と1点を追いかける3回に大谷翔平が2戦連発となる同点ソロ、さらに鈴木誠也の2打席連発のソロで4−3と勝ち越しに成功した。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

初回に先発の菊池雄星が3点を奪われる展開で3点ビハインドの中、その裏に一死二塁で、3番の鈴木が右翼席へ2ラン放って追撃。渾身のガッツポーズを見せた。



大谷は3回に右中間席へ同点弾を放つと、ベンチに戻り、「はい、同点〜」と連呼しながらハイタッチ。仲間を鼓舞すると、その後、同学年の鈴木が左中間席へ放り込み、勝ち越し。さらに、4番の吉田正尚も右翼席へ2者連続弾を放ち、5−3となった。

一発攻勢で逆転に成功し、東京ドームは熱狂の渦となったが、4回にキム・ヘソンの2ランで5−5の同点とされている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]