◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 千葉２―１柏（７日・フクアリ）

現役時代は「坂本隊長」の愛称で親しまれ、引退後は育成年代、トップチームコーチとして千葉に携わってきた坂本将貴ヘッドコーチ（４８）がスポーツ報知の取材に応じ、この日Ｊ１で５９４９日ぶりの勝利を挙げた舞台裏、Ｊ１に復帰するまでの苦難の道のりを振り返った。（取材・構成＝綾部 健真）

Ｊ１時代の２００９年１１月８日、千葉は川崎に２―３で敗れクラブ史上初の２部降格が決まった。その瞬間、坂本氏はピッチにいた。「サポーターの方々から前向きな言葉を掛けていただいたが、申し訳ないという気持ちが強くて頭が真っ白だった」。前身の古河電工時代を含めて４４年間、日本のトップリーグで戦ってきた伝統が途切れた。

ここから１６年間に及ぶＪ２生活に突入した。坂本さんはケガのため、千葉のＪ１復帰という夢が実現する前の１２年に引退。恩師イビチャ・オシム氏の影響を受けて指導者の道に進んだ。初年度は普及・育成部コーチとして市原市や千葉市の小学校を回った。この時、チームはＪ２降格から４年が経過。子どもたちの反応に衝撃を受けた。「ジェフの名前を知らない子どもたちがかなり多かった。Ｊ２が長くなれば長くなるほど知らない。Ｊ１に上がらないといけないと思った」

１９年にはクラブ史上最低の１７位に。坂本氏は２０年からトップチームのコーチに就任した。「ジェフのためにという思いが一番だった」。２３年に、親交のあった同級生の小林慶行監督が就任すると、坂本氏はＨＣとなった。小林監督の攻守で主導権を握る魅力的なサッカーにファンも増え続け、昨季の平均入場者数はＪ１時代の０９年を超える１万５０００人台を記録。百年構想リーグの開幕・浦和戦のチケットも完売した。

この日、終了の笛が鳴ると坂本ＨＣは監督、スタッフと抱き合ってＪ１の舞台での勝利をかみしめた。熱気が渦巻いたフクアリで「全員で勝つ」、ジェフらしさが戻ってきた。

◆坂本 将貴（さかもと・まさたか）１９７８年２月２４日、埼玉・さいたま市生まれ。４８歳。浦和東高、日体大を経て００年に千葉に入団。オシム監督の下で活躍し、０５、０６年にはナビスコ杯連覇に貢献。０７年に新潟へ完全移籍し、０８年に再び千葉へ復帰。１２年までプレーして引退。その後はコーチとして現在まで千葉に所属。２３年からトップチームヘッドコーチ。Ｊ通算３２７試合１３得点。