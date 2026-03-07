野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦。

初回に３点を先制された日本はその裏に鈴木誠也（カブス）の２ランで反撃を開始すると、１点を追う三回に大谷翔平（ドジャース）、鈴木、吉田正尚（レッドソックス）の３本の本塁打であっという間に５−３と逆転した。

三回裏、まずは２試合連続の大谷だ。一死走者なしで第２打席を迎えると、韓国の変則サイドスロー右腕、高永表の３球目カーブを振り抜いて右中間席に高々と同点弾を運んだ。次は鈴木、これも３球目のカーブを完璧に捉えて左翼席上段近くまで飛ばす２打席連続の一発で勝ち越し、高永表をマウンドから引きずり下ろした。まだ終わらない。続く吉田が、代わったばかりの２番手右腕、趙丙荽のこれもカーブを右翼席深くに運んでリードを広げた。

鈴木の初回の２ランを含む４本塁打とも、打った瞬間の「確信歩き」の当たり。日本の三回までの４安打はすべて本塁打で、これぞメジャーリーガーという特大弾の競演に東京ドームは盛り上がった。（デジタル編集部）