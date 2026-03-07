◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)

侍ジャパンをけん引する打者が圧巻の打撃を披露。ドジャースの大谷翔平選手、カブスの鈴木誠也選手、レッドソックスの吉田正尚選手がそれぞれ打った瞬間確信の豪快な本塁打3発を東京ドームのスタンドに打ち込みました。

その圧巻の攻撃は侍ジャパンの3回の攻撃で披露されました。2-3と韓国に1点ビハインドの状況で、1死ランナーなしで大谷選手が第2打席の打席に入ります。すると相手先発のゴ・ヨンピョ投手のスライダーをフルスイング。高々とあがった打球は角度41度、飛距離124メートルの同点ソロとなりました。

そして2死ランナーなしとなり、打席に入ったのは第1打席で本塁打を放った鈴木選手。すると1-1からど真ん中のスライダーを一振りで仕留め、レフトスタンドへこれまた豪快な2打席連続となる一撃を放ちます。

4-3と逆転に成功した侍ジャパン。続いて打席に入ったのは吉田選手。韓国の2番手チョ・ビョンヒョン投手と対峙し、カウント0-1から真ん中高めのカーブをこれまた一振りでジャストミート。打球は角度31度のきれいな放物線を描き、ライトスタンドに中段に飛び込みました。