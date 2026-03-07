¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¿·¿Í½÷»Ò¼Ò°÷¡£Èà¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¨
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê¤«¤¦¤Á¡§¸¶ºî¡¢¾®µÆ¤¨¤ê¤«¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀ¾±º¤«¤¨¤Ç¤Ï¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÈà»á¡¦¼ò¸ýÉ¢ÂÀ¤ÈÆ±À³Ãæ¡£Î¾¿Æ¤Ø¤Î°§»¢¤âºÑ¤Þ¤»¡¢·ëº§¤Þ¤ÇÉÃÆÉ¤ß¡£»Å»ö¤â½çÄ´¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥é¥¥é¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½÷»Ò¡¦ÎÓÅÄ¥â¥Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤«¤¨¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡Ä¡£¹¥¤¤ÊÃË¤â»Å»ö¤âÃ¥¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¡ª ²áµî¤ò°ú¤¤º¤ë½÷¤¬»Å³Ý¤±¤ëÉü½²¤È¤Ï¡© ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê½÷¤ÎÉü½²Êª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
