¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡× »°±ºÍþÍè¤ÎàË½Ïªá¤ËÂç¹²¤Æ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤ÎàÈëÌ©á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·ÏÎó¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏÂåÌ¾»ì¤ÎàÌÚ¸¶±¿Á÷á¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î£²¿Í¤ÎÁÇ´é¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Â£¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚ¸¶¤Ïµ¢¹ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö²½¾ÑÉÊ¤ò²¿¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂ³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¤È¤«¡¢¥ê¥Ã¥×¤È¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ë¡Ä¤¤¤Ä¤â¡Ä¤¢¤Î¡Ä¡×¤È¤Ê¤¼¤«Æ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²£¤Ë¤¤¤¿»°±º¤¬¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈàË½Ïªá¡£¤¿¤Þ¤é¤ºÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¡ª¡¡¸í²ò¤ò¾·¤¯¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤Î¿¼¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë°ìËë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£