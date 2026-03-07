3月7日、中山競馬場で行われた波乱含みの牝馬重賞、中山牝馬ステークス（G3・牝・ハンデ・芝1800m）は、武藤雅騎乗の6番人気、エセルフリーダ（牝5・美浦・武藤善則）が快勝。鞍上の武藤雅騎手は、父・武藤善則調教師が管理する同馬で嬉しい重賞初制覇を飾った。

中山牝馬S、勝利ジョッキーコメント

1着 エセルフリーダ

武藤雅騎手

「とにかく嬉しいです。普段から大変お世話になっている厩舎で、こうして父の厩舎である武藤厩舎の馬で重賞を勝つことが出来て本当によかったです。ハンデも軽かったので、積極的に自分の形を進められればなと思っていました。スムーズに2番手を取れましたし、ちょっと早めに動く形でしたけど、本当に最後は馬の力に助けられたなという感じです。僕自身、初めて重賞を勝たせていただきましたが、今後もこの馬と一緒に頑張りたいと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月7日、中山競馬場で行われた11R・中山牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・ハンデ・芝1800m）は、武藤雅騎乗の6番人気、エセルフリーダ（牝5・美浦・武藤善則）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に11番人気のビヨンドザヴァレー（牝6・栗東・橋口慎介）、3着に3番人気のパラディレーヌ（牝4・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:47.1（稍重）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、アンゴラブラック（牝5・美浦・尾関知人）は13着、2番人気で津村明秀騎乗、ニシノティアモ（牝5・美浦・上原佑紀）は5着敗退。

中山牝馬S・エセルフリーダと武藤雅騎手

武藤雅騎乗の6番人気エセルフリーダが、混戦のハンデ戦を制して重賞初制覇を飾った。レースでは離れた2番手からスムーズに流れに乗り、直線では早めに先頭へ。最後まで脚色は衰えず、後続の追い上げを危なげなく退けて押し切った。

エセルフリーダ 14戦5勝

（牝5・美浦・武藤善則）

父：キタサンブラック

母：デルマオギン

母父：ハービンジャー

馬主：高橋文男

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 エセルフリーダ 武藤雅

2着 ビヨンドザヴァレー 菱田裕二

3着 パラディレーヌ 岩田望来

4着 エリカエクスプレス 武豊

5着 ニシノティアモ 津村明秀

6着 レーゼドラマ 丹内祐次

7着 ステレンボッシュ C.ルメール

8着 ケリフレッドアスク 佐々木大輔

9着 ポルカリズム 三浦皇成

10着 ボンドガール 岩田康誠

11着 アンリーロード 石川裕紀人

12着 フレミングフープ 杉原誠人

13着 アンゴラブラック 戸崎圭太

14着 フィールシンパシー 横山琉人

15着 クリノメイ 横山典弘

16着 レディーヴァリュー 団野大成