£Æ£ÃÅìµþ¡¡19ºÐ£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ðàµ»¤¢¤êá¤Î¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¡Ö¸Ô¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡×
¡¡£Ê£±£Æ£ÃÅìµþ¤Î£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè£µÀá¤Î²£ÉÍ£ÍÀï¡Ê£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢£³¡½£°¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Îº´Æ£¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¸·î¤Ë£±£¶ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ºòµ¨¤Ï£Ê£±²¬»³¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤·¡¢£²£¸»î¹ç½Ð¾ì¤Ç£¶ÆÀÅÀ£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤Ë£ÁÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾³«»Ï¤«¤éÌó£³£°ÉÃ¤Ç£Æ£×Ä¹ÁÒ´´¼ù¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢ÌÔ¹¶¤ò³«»Ï¡£Æ±£±£¶Ê¬¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤Îº´Æ£¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢£Ä£Æ¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤Æ¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¸åÈ¾£±Ê¬¤Ë£Æ£×¥Þ¥ë¥»¥í¥Ò¥¢¥ó¤¬£³ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º´Æ£¤Ï¼«¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤ò¡Ö¥Ë¥¢¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸Ô¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ç°ìÈÖ¥¥ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£µîÇ¯Ëè»î¹ç½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í·ÀÌó¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£³Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡Ö¼Ç¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´£²²ó¤Î£Ð£ËÀï¤ÇÁ´¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£