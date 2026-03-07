3月7日、阪神競馬場で行われた桜花賞トライアル・フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）は、西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボール（牝3・美浦・手塚貴久）が、内を鋭く突く鮮やかな差し切りを決めて重賞初制覇を飾った。この勝利の1〜3着馬には桜花賞への優先出走権が与えられる。

フィリーズレビュー、勝利ジョッキーコメント

1着 ギリーズボール

西塚洸二騎手

「内枠でしたので、阪神はまだ開催が浅いので、3・4列目に行けたらいいなという、中団にポジションを取れたらいいなと考えていました。本当に厩舎サイドが上手に仕上げてくれたおかげで折り合いも上手くつきましたし、最後に脚を温存出来たので、そういった部分では本当によかったなと思います。（ゴーサイン出した後の雰囲気は）当初の印象とはちょっと違う感じではあったんですけど、素晴らしい反応を見せてくれたので良かったです。本当に能力がありますし、全然やれてもいいと思っているので、馬に期待して頑張っていきたいですね」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月7日、阪神競馬場で行われた11R・フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）は、西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボール（牝3・美浦・手塚貴久）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のサンアントワーヌ（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のアイニードユー（牝3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。

1番人気で池添謙一騎乗、ショウナンカリス（牝3・美浦・加藤士津八）は、8着敗退。

フィリーズレビュー・ギリーズボールと西塚洸二騎手

西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボールが鮮やかな差し切り勝ちを決め、重賞初制覇を飾った。スタートはひと息で最後方からの競馬となったが、向こう正面では内からスルスルと押し上げて中団へ。直線でも内をさばきながら進出すると、狭いスペースを突き抜けて一気に差し切った。

ギリーズボール 3戦2勝

（牝3・美浦・手塚貴久）

父：エピファネイア

母：フロアクラフト

母父：フジキセキ

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ギリーズボール 西塚洸二

2着 サンアントワーヌ 荻野極

3着 アイニードユー 西村淳也

4着 デアヴェローチェ 酒井学

5着 プレセピオ 富田暁

6着 フルールジェンヌ 永島まなみ

7着 トワニ 田山旺佑

8着 ショウナンカリス 池添謙一

9着 イヌボウノウタゴエ 吉村誠之助

10着 コラルリーフ 鮫島克駿

11着 テイエムスティール 高杉吏麒

12着 タイセイフレッサ 小沢大仁

13着 タイニーワンダー 吉田隼人

14着 ファニーバニー 松若風馬

15着 ルージュサウダージ 斎藤新

16着 ローズカリス 田口貫太

17着 ラスティングスノー 松本大輝

18着 クリエープキー 松山弘平