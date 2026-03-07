アメリカのトランプ大統領は日本時間の7日夜、自身のSNSに「イランはきょう、甚大な打撃を受けるだろう！」と投稿し、大規模な攻撃を示唆しました。

中東で戦火が拡大する中、イランのペゼシュキアン大統領は日本時間の7日夕方、ビデオメッセージを公開し、「近隣諸国から攻撃を受けない限り、イランから近隣諸国への攻撃を一時停止することを指導部が承認した」と明らかにしました。

こうした状況を受けてトランプ大統領は日本時間の7日夜、SNSに「打ちのめされているイランが中東の隣国に謝罪し降伏して、今後は攻撃しないと約束した」と投稿し、「アメリカとイスラエルによる容赦ない攻撃があったからこそこうした約束を引き出した」と持論を展開しました。

また、「イランはもはや『中東の暴君』ではなく、『中東の敗者』であり、彼らが降伏するか完全に崩壊するまで、その状態が何十年も続くだろう」と主張した上で、「イランはきょう、甚大な打撃を受けるだろう！これまで標的とされていなかった地域が破壊の危機にさらされ、人々が死の危機に瀕している」と述べ、大規模な攻撃を示唆しました。