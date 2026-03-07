◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース第3日（2026年3月7日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

ツアー1勝の永井花奈（28＝ServiceNow）は2バーディー、1ボギーの71で回り10アンダーに伸ばした。4打差の2位で最終日に臨む。

18番パー5。第3打を1メートルにつけてバーディーフィニッシュ。2位をキープした永井は拳を握った。

「朝はバタついたけど、2番でチップインパーを取れて2打くらい得した。ダボでスタートしていたら、辛い1日だったと思うので、パーで切り抜けられたのは大きかった」

2番でピンチが訪れた。第2打がグリーン左にこぼれ、砲台グリーンを狙ったロブは手前に落ちた。ボギー必至の状況から、10ヤードのアプローチを放り込んで危機を脱出。ピンに当たってカップに入る幸運な一打に「結構強めだったので入っていなければ3メートルくらいいっていた」と苦笑した。

続く3番ではグリーン手前からカップにねじ込んでバーディー。2ホール連続チップインで流れを引き寄せた。吹き荒れた強風の影響もありグリーンを外す場面が多かったが「アプローチの感じ、距離感が良かった」。“寄せワン”でしのいでスコアをまとめた。

16年にプロテスト合格。17年の樋口久子・三菱電機レディースでツアー初優勝を飾った。しかしその後は勝利がなくシード落ちも経験した。2位で最終日を迎えるとはいえ昨季年間女王の佐久間に4打差をつけられているだけに「ここまで離れると。相手も相手ですしね。そこ（優勝）は気にせず、3日間いいプレーができているので、4日目もいいプレーだったなと思えるようになりたい」と力みはない。あと18ホール、ベストを尽くすだけだ。