フィギュアスケート選手のアリーナ・ザギトワさん（23）が3月7日までにインスタグラムを更新。近影を披露し、話題となっている。



【写真】美脚が注目を集めたザギトワさんの近影

ザギトワさんは、雪の結晶の絵文字と桜の絵文字を、「SOON」と小さく添えられた矢印の前後に並べ、写真をアップ。肩周りとスカートの裾にある白いファーが印象的なミニスカートコーデに、上品な金色のハイヒールを合わせた姿で写っている。クールな表情を向けるザキトワさんには、かつて氷上で見せたキュートな笑顔とはまた違った雰囲気が漂っている。



SNSでは、「美しい とっても素敵です」「美しい脚」「可愛らしい アリーナ！」「メイク似合ってる。アリーナ大好き」「体調に心配しています」「少し痩せてしまいましたね」「次回は笑顔が眩しい以前の写真をお願いします」「kawaii」「I LOVE YOU」「Lovely, beautiful」などのコメントがあった。



ザギトワさんは、2018年の平昌五輪女子フィギュアスケートで金メダルを受賞。15歳での金メダル獲得となり、当時話題となった。現在はテレビ業界への進出や、自身のアイスショーの立ち上げなど、活動の幅を広げている。