誠也HR直後…大谷が披露した「ひょっこりはん」

■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の韓国戦に「3番・中堅」で先発出場し、2打席連続アーチを放った。ベンチに戻っくると、大谷翔平投手（ドジャース）とのやりとりにファンが注目している。

1点を追う3回だった。大谷の2試合連発となる同点ソロが飛び出し、その熱気も冷めやらぬ中、鈴木がまた打った。甘く入ったカーブを左翼席に運んだ。104.4マイル（約168.02メートル）、385フィート（約117.35メートル）、角度30度の確信弾だった。

ベンチに戻ると待ち構えていたのは“先に打った”大谷だった。大谷は顔を隠して“ジョン・シナポーズ”をするのかと思いきや、顔を横にずらして、お笑い芸人「ひょっこりはん」のようなネタを披露した。

これにはファンも即座に注目。「ひょっこりはんが気になってしょうがない」「大谷と誠也がひょっこりはんになってる」「大谷と誠也のひょっこりはん可愛すぎる」「新ポーズ何?! ひょっこりはん???」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）