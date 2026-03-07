海水温の上昇による不作や、魚の食害などで、ノリの生産量が落ち込んでいる。

販売価格も高騰しており、関係者は対応に頭を抱えている。（貝塚麟太郎）

「仕入れコストは最近４、５年で２倍になった。こんな値上がりは過去にない」。ギフト用の国産ノリを販売する山本山（東京）の担当者はため息をつく。

同社は今月から焼きノリを中心に約２割の値上げを実施した。「商品の品質を下げるわけにもいかず、工夫のしようがない」と困惑する。

老舗メーカーの白子（東京）も昨年６月に２０〜３６％値上げした。別の大手では、「佐賀県有明産」などの産地表示を「国産」に切り替え、複数産地のノリを使えるようにして調達量を確保しているという。

水産庁などによると、不作の大きな原因は海水温の上昇だ。ノリの養殖は、海水温が下がる１０月頃から始まるが、近年は猛暑などの影響で１か月ほど遅れて養殖期間が短くなっている。海水温上昇で活発になったクロダイなどが、ノリを食い荒らす被害も出ている。

全国漁連のり事業推進協議会によると、２０２４年度（２４年１１月〜２５年１０月）の国内生産量は５９・４億枚（１枚＝縦２１センチ、横１９センチ）で、０１年度の１０６・８億枚からほぼ半減した。業者間の卸価格にあたる平均単価は、２４年度に過去最高の２４・１円となり、２０年度の２倍超となった。

専門商社・小浅商事（名古屋市）の白羽洋社長は「今後も価格は下がりにくいだろう」と話す。関係者でも生産状況の見通しが読めなくなっているといい、「先行きは不安だらけだ。新たな生産地の確保など、国に支援してほしい」と話す。

水産庁は高水温に強い品種の開発に取り組んでいるが、商業化には時間がかかる見通しだ。養殖業に詳しい近畿大の有路昌彦教授は「環境変動が原因のため、不作を抜本的に改善するのは難しい。食害を防ぐ柵の設置など、着手できる対策を急ぐべきだ」と指摘している。

コンビニにも値上げの波

セブン―イレブン・ジャパンは２月１０日以降、おにぎり１３種を対象に、税込み１１〜４３円の値上げを順次実施した。コメや物流コスト、包装費の高騰などが原因だ。同社はノリの価格高騰を主な理由に、昨年４月にも値上げをしている。ファミリーマートやローソンも昨春以降、おにぎりの値上げを相次ぎ発表している。

値上げによる客離れを防ごうと、セブンはコメと麺を混ぜ込んだ「そばめしおむすび」を、ファミマとローソンはノリを使わない商品を増やすなど、知恵を絞る。

チェーン店「おむすび権米衛」でも、定番の「紀州南高梅」や「和風ツナ」を１６０円から２００円とするなど、２０２４〜２５年に値上げを実施した。

色や香り、歯切れのよさにこだわって国産のノリだけを使っているといい、運営会社イワイ（東京）の担当者は「原材料費はここ数年じわじわ値上がりしており、消費者が離れてしまわないか心配だ」と話す。