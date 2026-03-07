◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンはメジャー組の活躍で韓国相手に打ち合いに持ち込んだ。大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場。１点を追う３回に同点ソロを放ち、６日の台湾戦の先制満塁本塁打に続いて２試合連発となる本塁打を放った。

さらに「３番・中堅」で先発出場した鈴木誠也外野手は０―３の１回１死二塁で右翼スタンドへ豪快な２ランを放って反撃。大谷の本塁打の直後の３回２死にも左中間へ勝ち越しのソロを放って２打席連続でアーチをかけた。続く、吉田正尚外野手も右翼スタンドへソロを放って５点目を挙げた。

メジャー組の快音が止まらず、ＳＮＳでは「大谷翔平選手と鈴木誠也選手からの吉田正尚選手 えげつないな」「大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚が化け物すぎる」「メジャー陣が一発攻勢」「やべーやべーやべー！！！！ホームランの連鎖」「大谷、、、、誠也、、、、、正尚、、、、これがメジャーリーガーってやつなのか」「やっぱメジャーリーガーってすごいんやな」「ちょっとレベル違う…ｗ」と多くのファンが驚いていた。