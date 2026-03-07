「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が三回に２試合連続アーチを放った。価値ある同点弾に東京ドームは大歓声に包まれ、興奮のるつぼと化した。

三回１死、カウント１−１から緩い変化球を完璧にとらえると、打球は右翼へ一直線。打席で悠然と白球を見つめ、ゆっくりと一塁へ走り出した。価値ある同点弾にスタンドは沸き返る。試合を振り出しに戻し、ベンチでは先発の菊池と抱き合った。打球速度は１７８度、飛距離は１２４メートル。そして角度が４１度のムーンショットだ。

開幕戦の台湾戦で二回１死満塁から緩いカーブを右手一本でとらえ、右翼スタンドにグランドスラムをたたき込んだ大谷。ベンチ前では鈴木誠也外野手とエルボータッチをかわし、ベンチではお茶たてポーズを繰り広げてチームの士気を高めていた。

大会記録となる１イニング１０得点の歴史的猛攻の立役者となり、試合後には「あの回に尽きる」と語っていた大谷。最大のライバルと目されてきた韓国相手に、価値あるアーチをかけた。

さらに２死後、鈴木が左翼へ勝ち越しのソロをたたき込み、大谷はベンチで両手を広げて絶叫。２人で熱いタッチをかわした。さらに４番・吉田も右翼席上段への２者連続アーチを放ち、東京ドームは大熱狂。ＭＬＢ組が驚異的な破壊力を見せつけた。