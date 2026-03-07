クラブ創立15周年で初の横アリ開催…横浜BCはイングリスら奮闘も東地区上位の北海道に惜敗

3月7日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節GAME1が開催され、横浜ビー・コルセアーズがレバンガ北海道と対戦した。

クラブ創立15周年を迎えた横浜BCは、クラブ史上初めて横浜アリーナを舞台にホームゲームを開催。第1クォーターから互いに激しく点を取り合い、25－25の同点で最初の10分を終える。続く第2クォーター、横浜BCはダミアン・イングリスやキーファー・ラベナらが得点を重ねて一歩抜け出し、54－51と3点をリードして試合を折り返した。

後半に入っても一進一退の攻防が続く。第3クォーターは北海道の富永啓生やケビン・ジョーンズらに加点されるも、横浜BCはリードを守り抜き、73－71で最後の10分へ突入した。しかし第4クォーター、横浜BCは北海道の猛反撃を受けて逆転を許してしまう。最後まで持ち前の粘り強さを発揮して食らいついたものの、最終スコア98－100のわずか2点差で惜しくも敗戦を喫した。

横浜BCは、イングリスがチームトップの27得点6リバウンドを記録。さらにラベナが19得点、ゲイリー・クラークが16得点9リバウンド、安藤誓哉が14得点5アシスト、ケーレブ・ターズースキーが14得点9リバウンドと、5選手が2ケタ得点を挙げて奮闘したが、記念すべき一戦を白星で飾ることはできなかった。

一方の北海道は、富永がゲームハイの28得点、ジョーンズが18得点、ドワイト・ラモスが16得点、ジャリル・オカフォーが16得点10リバウンドをマークし、敵地での大接戦を制した。

■試合結果



横浜ビー・コルセアーズ 98－100 レバンガ北海道（＠横浜アリーナ）



横浜BC｜25｜29｜19｜25｜＝98



北海道｜25｜26｜20｜29｜＝100

【動画】北海道の富永がタフショットを沈める