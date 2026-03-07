17年前所属の古巣からつかんだJ1初勝利…千葉・小林慶行監督「積み上がっている感触は相当ある」
[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節 千葉 2-1 柏 フクアリ]
17年ぶりにJ1の舞台に戻ったジェフユナイテッド千葉。第2節・川崎F戦ではPK戦の末に敗れたものの、5929日ぶりに勝ち点を獲得した。しかし、開幕から4試合勝利がない状況が続くと、迎えた第5節、千葉はMF津久井匠海とFW石川大地のゴールで2点のリードを奪う。柏レイソルの反撃を1失点でしのいで、90分間での勝利をつかんだ。
千葉を率いて4年目の小林慶行監督にとっては、初めて臨むJ1だ。そこでの勝利への道は、険しいものだった。
「(1月の)ちばぎん(カップ)からはじまって、しっかりと1試合1試合積み上がっている感触は相当あって。それを自分だけじゃなくて選手にもちゃんと理解してほしくて、『いまの自分たちはこういう状態で、このまま進んでいけば間違いないよね』と。結果が出ないと相当厳しい部分は同時にあるので、いくら『良い』『良い』と言っても、『このやり方で結果が出てないじゃん』となれば組織としてはすごく難しくなってくる。その中でもやり続けてきたことで、結果として(勝利を)ものにできた。もちろん、内容の部分は引き続き改善しなければいけない部分はたくさんありますし、それは圧倒的な個のレベルっていう部分もあるかもしれませんけど、でもこうやって自分たちのやるべきことをやった中でつかんだ勝利は、僕自身も大きな自信というか、ホッとしたというか、そういう意味では良かったと思います」
2026年1月31日のプレシーズンマッチ・ちばぎんカップでは、1-2のスコアで柏に敗れていたが、内容的にスコア以上の差があったことは、指揮官も選手も認めるところだった。そこから1か月強を経て、指揮官はチームの進化をかみしめていたーー。
17年ぶりの勝利の相手が、柏というのも運命めいたものがある。最後にJ1で実現した“千葉ダービー”は、2009年8月15日に行われた。当時の選手に目を向ければ、千葉のベンチにいたMF米倉恒貴は唯一の現役選手になるがこの日はメンバー外に。17年前に先発フル出場した千葉の坂本將貴と柏の栗澤僚一は、ともにトップチームのコーチとして“千葉ダービー”に帯同。そして当時、柏のベンチメンバーに名を連ねていたのが、現在は千葉で指揮をとる小林慶行だ。
2009年には11歳だった1998年生まれのDF高橋壱晟は、「17年前のことはちょっとよくわかんないんですけど、でも僕らはそういった(アグレッシブなサッカーの)DNAを受け継いで、そういったサッカーを志向しているので、それで勝てたのはよかったんじゃないかなと思います」と、現在のチームへの思いを語る。
「慶行さんが監督になってから勝てない時期いっぱいあったし、去年の夏の方がもっと勝ててないし(5月から6月にかけて7戦未勝利)。内容もっとボロボロだったし。選手はみんな前向きにプレーしてたし、練習も前向きにやってたので、苦しさよりも『次勝つ』っていうメンタリティがあります」(高橋)
5試合目にしてつかんだ初勝利に、「内容が良くても勝ててない試合がここまであった中で、今日はダービーだったので、やっぱ何がなんでも勝つこと。それだけがすごい大事だったんで、初勝利ができてよかったです」と高橋は安堵の表情を浮かべていた。
(取材・文 奥山典幸)
