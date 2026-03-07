福島MF上畑佑平士に第1子誕生「これまでの人生の中でも忘れられない特別な時間となりました」
福島ユナイテッドFCは7日、MF上畑佑平士(27)に第1子となる長男が誕生したことを報告した。
上畑は2024シーズン終了後、契約更新とともに入籍したことを公表。 今季はここまで4試合に出場している。クラブを通じて以下のようにコメントした。
「私事ではありますが、第一子となる男の子が誕生しました。ちょうどオフと重なったため、出産に立ち会うことができました。命が生まれる瞬間は、これまでの人生の中でも忘れられない特別な時間となりました」
「命がけでがんばってくれた妻には、感謝の気持ちでいっぱいです。これからは一家の大黒柱として家族をしっかりと支えながら、父親として息子の成長を見守り、自分自身もより一層精進していきたいと思います」
「感謝の気持ちを忘れず、みなさまに応援していただけるよう努力してまいります。引き続き、温かいサポートをよろしくお願いいたします」
