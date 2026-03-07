競争は浦和の宿命…前節ベンチ外も「何をすればいいかは去年散々やってきた」19歳FW照内利和が決定機逸も乗り越え万感プロ初ゴール!!
[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]
直前の決定機逸にも下を向かず、力強い一撃で歓喜を巻き起こした。浦和レッズFW照内利和は1-0で迎えた後半45+1分、左ウイングで途中出場すると、同45+3分にMF早川隼平のスルーパスからプロ初ゴール。聖地・埼スタからの大声援に包まれた19歳は「決めた瞬間の歓声は鳥肌が立ったし、本当に最高だった」と幸せな笑顔で振り返った。
浦和ユースから昨季トップチームに昇格し、今季がプロ2年目の19歳。昨季はJ1リーグ戦1試合の出場にとどまり、今季も開幕節・千葉戦(◯2-0)に出場した後は出番を掴めない日々が続いたが、出場2試合目にして結果を出した。後半40分過ぎから準備を進め、ピッチに入ったのは同45+1分。「とにかく自分が出たらやってやろうという気持ちをずっと持ち続けて準備ができていた」。限られた時間でも結果を出そうという気概にあふれていた。
決めたのは浦和ユースの1年先輩の早川からのスルーパスだった。「隼平があそこで持って、出してくれると思ったので信じて走った。シュートはゴールがどこにあるかはもうわかっていたので、あそこに打つと決めて足が振れた」。プレシーズンキャンプから評価を高めてきた決定力を見事に発揮した。
「出場するタイミングも隼平と一緒だったので、頑張ろうぜという話をしながら入った中でのアシストからのゴールだったので、アカデミー出身で取れてよかったかなと思います」(早川)
ゴールの直前には悔やまれる場面もあった。左サイドを突破したMF中島翔哉からのクロスが足元に入ったものの、うまくステップを合わせられず、足元を取って行ったボールはそのまま流れてファーサイドへ。願ってもない絶好機を一度は逃していたのだ。
しかし、そこで気落ちすることはなかった。「もともと一つ外してしまうと後に引きずってしまうことが多かったけど、切り替えられるようになった。そこは成長した部分」。ゴールを決めて終われたことで「あれも確実に決めないといけないシーン。1点取れたからOKではなく、そういうところもしっかり突き詰めて、2点、3点と取れるようにしていきたい」と“良い課題”となった。
苦境に乱されない姿勢はこれまでの日々にも活きていた。開幕節の千葉戦に途中出場した後、第2節・FC東京戦、第3節・横浜FM戦はベンチ入りしたが出番がなく、第4節・鹿島戦はFWオナイウ阿道の補強もあってメンバー外。厳しい競争は浦和のストライカーとしての宿命ではあるが、そこに向き合う強さがあった。
「ベンチに入れない期間に何をすればいいかは去年散々やってきた。そこで一喜一憂することなく自分のやるべきことをやれたと思う」。そうして掴んだプロ初ゴール。試合後、北ゴール裏での祝福を浴びた19歳は「嬉しい気持ちもめちゃめちゃあった」という万感の思いとともに、「でももっと自分のプレーで聞ける機会を増やしたいという思いも強くなった」とさらなる飛躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
