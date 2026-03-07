「捨てるのちょっと待って」余ったクリップが家中のお悩みを解決!? 整理収納アドバイザーの活用術5選
こんにちは、整理収納アドバイザー1級のものもです。
インスタグラムでは暮らしに役立つかわいい便利グッズを中心に発信しております。
年末の大掃除でモノの見直しをしていたところ、使わずすっかり忘れていたクリップ達が出てきました。
使用していないので手放そうかとも考えたのですが、こういったものは突然必要になったりするんですよね…。
■１、テープにつける
毎度切れ目を見失いがちになる透明テープ。
実は劇的に使いやすくなる方法があります・・！
それは、端にクリップを5mm程度出して付けておくこと。
次に使うとき、すぐに場所がわかって楽になります。
ちょっとしたことなのですが、剥がれやすくなりストレスが軽減しますよ。
■２、手帳につける
スケジュール帳やノートなどペンを一緒にしておきたいけどペン差しが付いていない事も多いですよね。
そんな時はダブルクリップの出番です。
手帳などに少し隙間を開けて付ければなんとペン差しになるんです。
これで作業効率アップにも繋がります。
■３、コードをまとめる
コード類はまとめていないとすぐ絡まったり、ごちゃごちゃしまったりして見つけにくいですよね。
そんなときはくるっと丸めてダブルクリップで留めれば簡単にまとめられます。
これならスッキリ収納できて何に使うコードなのかラベリングすればさらにわかりやすいですよ。
■４、ポストカードを飾る
賃貸住宅だと壁に画鋲を挿すのは躊躇しませんか？
私は現在住んでいる賃貸住宅は画鋲程度の穴は使用して良いことになっています。
ですが、見た目にも出来るだけ空けたくは無いですよね？
穴を開けずに飾りたい！クリップがあればそれを解決できちゃいます。
方法は簡単。
クリップをマスキングテープに貼り付け、それを壁に貼り付けます。
その上にポストカードを重ねたらマグネットで挟むだけ！
強力磁石を使えば落ちてこないしポストカードにも穴も開けずに済みました。
ポスターでも使える技なのでおすすめです。
■５、ティーパックにつける
私がよくティーパックの紅茶を飲むときに気になること。
タンブラーなど深めの容器を使用すると、タグが引っ張られタグが紅茶に落ちてしまうことがありませんか？
そんな時はタグにダブルクリップを付けておくと安心！
重しになり勢いよくお湯を注いでも動かず落ちることはありません。
これで美味しい紅茶を飲むことが出来ています。
一つキッチンに置いておいてもいいですよね。
クリップの意外な活用法、ご紹介しました。
どれも簡単なので余っているクリップがある方はぜひ試してみてくださいね。
作＝のものも