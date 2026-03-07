すっかり忘れていたクリップ達　▶意外なところに役立つ場面とは


【のものもさんの記事をもっと読む】【100円ショップでそろう！】荷物がコンパクトになる裏ワザアイテムで旅行が身軽に！

こんにちは、整理収納アドバイザー1級のものもです。

インスタグラムでは暮らしに役立つかわいい便利グッズを中心に発信しております。

年末の大掃除でモノの見直しをしていたところ、使わずすっかり忘れていたクリップ達が出てきました。

使用していないので手放そうかとも考えたのですが、こういったものは突然必要になったりするんですよね…。

なので今回は捨てにくいクリップを使って生活に役立つアイデアをご紹介します！

■１、テープにつける

透明テープの端にクリップを5mm程度出して付けておく　▶ほかには？


毎度切れ目を見失いがちになる透明テープ。

実は劇的に使いやすくなる方法があります・・！

それは、端にクリップを5mm程度出して付けておくこと。

次に使うとき、すぐに場所がわかって楽になります。

ちょっとしたことなのですが、剥がれやすくなりストレスが軽減しますよ。

■２、手帳につける

ダブルクリップでペン差しに　▶引き出しの中でも


スケジュール帳やノートなどペンを一緒にしておきたいけどペン差しが付いていない事も多いですよね。

そんな時はダブルクリップの出番です。

手帳などに少し隙間を開けて付ければなんとペン差しになるんです。

これで作業効率アップにも繋がります。

■３、コードをまとめる

コード類は丸めてダブルクリップでスッキリ収納　▶穴を開けない方法


コード類はまとめていないとすぐ絡まったり、ごちゃごちゃしまったりして見つけにくいですよね。

そんなときはくるっと丸めてダブルクリップで留めれば簡単にまとめられます。

これならスッキリ収納できて何に使うコードなのかラベリングすればさらにわかりやすいですよ。

■４、ポストカードを飾る

穴を開けずにポストカードを飾る　▶キッチンでも


賃貸住宅だと壁に画鋲を挿すのは躊躇しませんか？

私は現在住んでいる賃貸住宅は画鋲程度の穴は使用して良いことになっています。

ですが、見た目にも出来るだけ空けたくは無いですよね？

穴を開けずに飾りたい！クリップがあればそれを解決できちゃいます。

方法は簡単。

クリップをマスキングテープに貼り付け、それを壁に貼り付けます。

その上にポストカードを重ねたらマグネットで挟むだけ！

強力磁石を使えば落ちてこないしポストカードにも穴も開けずに済みました。

ポスターでも使える技なのでおすすめです。

■５、ティーパックにつける

紅茶のタグにダブルクリップを付けておくと安心！


私がよくティーパックの紅茶を飲むときに気になること。

タンブラーなど深めの容器を使用すると、タグが引っ張られタグが紅茶に落ちてしまうことがありませんか？

そんな時はタグにダブルクリップを付けておくと安心！

重しになり勢いよくお湯を注いでも動かず落ちることはありません。

これで美味しい紅茶を飲むことが出来ています。

一つキッチンに置いておいてもいいですよね。

クリップの意外な活用法、ご紹介しました。

どれも簡単なので余っているクリップがある方はぜひ試してみてくださいね。

作＝のものも