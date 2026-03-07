野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日、東京ドームで日本代表が韓国代表と対戦。1点ビハインドの3回裏に、大谷翔平投手と鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手の3本の本塁打が飛び出しリードを奪い返した。

対する韓国代表も、4回裏に反撃。ドジャースのキム・ヘソン内野手が2ランを放ち、試合を振り出しに戻している。

■白熱の日韓戦、真っ向から殴り合いに

前日の開幕戦では、自慢の重量打線で相手を圧倒した日本代表「侍ジャパン」。この日も序盤の劣勢から、豪快なアーチ連発で試合をひっくり返した。

侍ジャパン1点ビハインドで迎えた3回裏。1死走者なしで打席に入った大谷は、相手先発ゴ・ヨンピョ投手の3球目カーブを豪快に振り抜くと、角度41度、速度110.8マイル（約178.3キロ）で高々と舞い上がった打球は、飛距離408フィート（約124.3メートル）で満員の右翼スタンドへと飛び込んだ。

大谷の同点アーチで勢いに乗った侍打線は、続く3番鈴木が2打席連発となる勝ち越しソロを左翼スタンドへ。さらに、4番吉田もアーチをかけてリードを2点に広げた。

ところが、韓国代表も負けじと反撃。4回表にキムの2ランで試合は5－5の同点になっている。



