今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (3/2～3/6 発表分)
3月2日～6日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<9948> アークス 東Ｐ 26/ 2 3960 14500 266.2 3/2
<1867> 植木組 東Ｓ 26/ 3 2520 3150 25.0 3/4
<2435> シダー 東Ｓ 26/ 3 396 483 22.0 3/5
<8912> エリアクエス 東Ｓ 26/ 6 240 290 20.8 3/2
<7279> ハイレックス 東Ｓ 26/10 6500 7400 13.8 3/6
<7337> ひろぎんＨＤ 東Ｐ 26/ 3 57000 61500 7.9 3/6
<9692> シーイーシー 東Ｐ 26/ 1 6960 7435 6.8 3/6
<3854> アイル 東Ｐ 26/ 7 5275 5540 5.0 3/6
<7716> ナカニシ 東Ｓ 26/12 15486 16091 3.9 3/5
<7606> Ｕアローズ 東Ｐ 26/ 3 9034 9100 0.7 3/2
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード
株探ニュース