　3月2日～6日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<9948> アークス　　　東Ｐ　 26/ 2　　 3960　　14500　 266.2　　3/2
<1867> 植木組　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2520　　 3150　　25.0　　3/4
<2435> シダー　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　396　　　483　　22.0　　3/5
<8912> エリアクエス　東Ｓ　 26/ 6　　　240　　　290　　20.8　　3/2
<7279> ハイレックス　東Ｓ　 26/10　　 6500　　 7400　　13.8　　3/6

<7337> ひろぎんＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　57000　　61500　　 7.9　　3/6
<9692> シーイーシー　東Ｐ　 26/ 1　　 6960　　 7435　　 6.8　　3/6
<3854> アイル　　　　東Ｐ　 26/ 7　　 5275　　 5540　　 5.0　　3/6
<7716> ナカニシ　　　東Ｓ　 26/12　　15486　　16091　　 3.9　　3/5
<7606> Ｕアローズ　　東Ｐ　 26/ 3　　 9034　　 9100　　 0.7　　3/2

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード

