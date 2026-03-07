【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。

２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。

開会式では、ウクライナ侵略を続けるロシアと、同盟国ベラルーシの大会出場に反発してボイコットする国が続出するなど、戦禍が「平和の祭典」に影を落とす異例の幕開けとなった。

国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は２０２２年の侵略直後に行われた北京冬季大会で両国選手を全面的に除外した。２４年のパリ夏季大会では個人資格での出場のみを認め、今回、国の代表としての出場を認めた。開会式では両国の国旗が掲げられ、選手たちが笑顔で入場した。

ウクライナ・パラリンピック委員会のワレリー・スシュケビッチ会長は「ロシアの参加を認めるということは、ウクライナ東部の占領を認めることと同義だ」と批判し、「会場から直ちにロシアの国旗を降ろすべきだ」と主張した。

同様にボイコットした隣国ポーランドのナタリア・シウバヤロシュ選手（スノーボード）も「対立をあおるようなことは望ましくない」とＩＰＣの決定を疑問視した。

大会にはイランへの攻撃を始めた米国とイスラエルの選手も出場する。イランからただ一人出場予定だった距離スキーの男子選手は、安全に渡航できないとして参加しなかった。

ＩＰＣのアンドルー・パーソンズ会長は開会式のスピーチで、「４年前、世界で起きていることに恐怖を感じた。残念ながら状況は改善していない」とした上で、「スポーツは世界に新たな前進の道と視点を提供することをパラリンピックで示していく」と強調した。