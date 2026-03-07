ロックバンド「レミオロメン」が3月7日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系、以下『Mステ』）で、卒業シーズンの名曲を17年ぶりに披露し、さまざまな反響を呼んでいる。

「『粉雪』など数々のヒット曲で知られるレミオロメンですが、2012年に活動休止を発表。その後はボーカル・藤巻亮太さんがソロ活動を続けてきました。

昨年9月、公式X、Instagram、TikTokが一斉に開設され、約14年ぶりとなる活動再開が明らかになりました」（芸能記者）

バンドが番組で披露したのは、卒業ソングの金字塔として歌い継がれる『3月9日』。

「2004年3月9日にリリースされた同曲は、ドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）の挿入歌として知られ、ミュージックビデオには2017年に芸能界を引退した女優・堀北真希さんが出演しています。近年はさらに若い世代に支持が広がり、今年、『粉雪』とともにストリーミング再生1億回を突破しました」（同前）

そんな代表曲を『Mステ』のステージで歌うのは実に17年ぶり。放送直後は感激の声がSNSにあふれたが、一方で、現在の歌声に困惑する視聴者も散見された。

《レミオロメンって、こんな感じやったっけ？もっと声張って歌ってたイメージなんやけど、年齢重ねて歌い方変わった？？》

《大丈夫か？ 無理せずキー下げろ》

往年の印象とのギャップに、戸惑う視聴者もいたようだ。芸能プロ関係者が語る。

「活動再開は14年ぶりですし、『3月9日』のリリースからもすでに22年。どうしてもファンは当時の記憶と比べてしまうのでしょう。

また、最近は配信やCD音源でしか歌声を聴いたことがなく、テレビでの生歌に初めて触れた若い視聴者も多いはず。こうした世代からは、当時との歌い回しの違いを指摘する声や、コンディションを気遣うような反応もSNSで見られました」

番組後半では15年ぶりの新曲『さあはじめよう』も披露。

「タイトル通り、新しいスタートや出会いへの高揚感をテーマにした楽曲です。落ち着いた歌い回しの曲調ということもあり、こちらは比較的安定して聴こえたという反応も多く、再始動したレミオロメンの“現在地”を印象づけるパフォーマンスだったといえるでしょう。

バンドは3月9日の東京・NHKホール公演を皮切りに、メンバーの地元・山梨での2daysファイナルまで全国21公演のツアーを予定しています。チケットは完売公演も出るなど好調な滑り出しです。復活を待ちわびたファンの熱量は非常に高いようです」

青春を彩る数々の名曲を引っ提げ、再出発したレミオロメン。円熟味を増した彼らがどんなステージを見せてくれるのか、期待が高まっている。