ÍèÆü¥É¥Í¥¢¡¡´àÎ®Åç·èÀï¤Î¾¡ÇÔ¡Ö½ñ¤´¹¤¨¤ë¡× ÁýÅÄÎ¦¤Ïà¼«Ê¬¤¬µÜËÜÉðÂ¢á¤È¼çÄ¥
¡¡Îò»Ë¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¡ª¡©
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£±£µÆü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤ÇÆ±µé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µé£´°Ì¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬£·Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÇÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤¬¤³¤Î°ìÀï¤ò´àÎ®Åç¤Î·èÆ®¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆµÜËÜÉðÂ¢¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°áÉþ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É»ø¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥Í¥¢¡£Áê¼ê¤ÎÁýÅÄ¤âÆüËÜÅá¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Àï¤Ã¤ÆÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾¡Éé¤ËÅ°¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÁýÅÄ¤ÏÅ¸³«¤ò¡Ö¿¿·õ¤Î»Â¤ê¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢´àÎ®Åç¤Î·èÆ®¤Çº´¡¹ÌÚ¾®¼¡Ïº¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÉðÂ¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥Í¥¢¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤É¤¦¤¾¡£»ä¤Ï¤ª¤È¤®ÏÃ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½ñ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¤Î¾¡ÇÔµÕÅ¾¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ïº£²ó¤¬ÆüËÜ¤Ç£´ÀïÌÜ¤À¤¬¡¢²áµî£³Àï¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÔËÌ¡£ÆüËÜ½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹»á¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥É¥Í¥¢¤ËÌá¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¡×¤È¡¢Á´À¹´ü¤Îµ±¤¤È¼è¤êÌá¤¹»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥Í¥¢¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¡¢Á°Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Æ±²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ò¤ËÀã¿«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£ÎáÏÂ¤Î´àÎ®Åç¤Ïà¥É¥Í¥¢¾®¼¡Ïºá¤¬¾¡¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£