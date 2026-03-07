NOISEMAKER主催＜KITAKAZE ROCK FES 2026＞、2日間延べ12組のタイムテーブル公開
NOISEMAKERが4月25日および26日の2日間、北海道・Zepp Sapporoにて自身主催フェス＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES 2026＞を開催する。同フェスのタイムテーブルが公開となった。
初日オープニングアクトのTattletaleから最終日大トリのNOISEMAKERまで、各日6組2日間延べ12組がZepp Sapporoを熱く盛り上げる。チケットは現在一般発売中だ。
■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES 2026＞
4月25日(土) 北海道・Zepp Sapporo
4月26日(日) 北海道・Zepp Sapporo
▼DAY1(4/25)出演者
Tattletale(O.A)
HIKAGE
Dragon Ash
CVLTE
ENTH
NOISEMAKER
▼DAY2(4/26)出演者
WORSTRASH(O.A)
04 Limited Sazabys
Crystal Lake
Nothing’s Carved in Stone
MONOEYES
NOISEMAKER
▼チケット
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2026/
・e+：https://eplus.jp/kitakazerockfes2026/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=12644
（問）マウントアライブ 050-3504-8700
関連リンク
◆＜KITAKAZE ROCK FES.＞ オフィシャルサイト
◆＜KITAKAZE ROCK FES.＞ オフィシャルTwitter
◆NOISEMAKER オフィシャルサイト
◆NOISEMAKER オフィシャルTwitter
◆NOISEMAKER オフィシャルInstagram
◆NOISEMAKER オフィシャルYouTubeチャンネル