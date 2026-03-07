NOISEMAKERが4月25日および26日の2日間、北海道・Zepp Sapporoにて自身主催フェス＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES 2026＞を開催する。同フェスのタイムテーブルが公開となった。

初日オープニングアクトのTattletaleから最終日大トリのNOISEMAKERまで、各日6組2日間延べ12組がZepp Sapporoを熱く盛り上げる。チケットは現在一般発売中だ。

■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES 2026＞

4月25日(土) 北海道・Zepp Sapporo

4月26日(日) 北海道・Zepp Sapporo

▼DAY1(4/25)出演者

Tattletale(O.A)

HIKAGE

Dragon Ash

CVLTE

ENTH

NOISEMAKER

▼DAY2(4/26)出演者

WORSTRASH(O.A)

04 Limited Sazabys

Crystal Lake

Nothing’s Carved in Stone

MONOEYES

NOISEMAKER

▼チケット

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2026/

・e+：https://eplus.jp/kitakazerockfes2026/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=12644

（問）マウントアライブ 050-3504-8700